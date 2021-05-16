В Украине начали проект в поддержку пленников Кремля

Первый герой проекта - гражданский журналист Осман Арифмеметов, которому грозит 20 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

Первый герой проекта - гражданский журналист Осман Арифмеметов, которому грозит 20 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

Фото из открытых источников

Кампания в поддержку украинцев и крымских татар, незаконно арестованных Россией во временно оккупированном Крыму, предполагает серию публикаций писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

Об этом сообщила первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine в рамках кампании "Верность себе – не преступление" запускает проект #Несокрушимые

Мы хотим донести до широкой общественности истории наших мужественных людей - пленников Кремля - их переживания и мысли, мечты и надежды. Через истории конкретных людей будем обращать внимание на те системные репрессии в Крыму, которые продолжаются с начала оккупации, - написала Джапарова.

Она добавила, что сегодня более 100 наших граждан незаконно содержатся за решеткой на территории РФ и украинского полуострова. Поддержка и скорейшее их освобождение - наш приоритет.

Первый герой проекта #Несокрушимые - гражданский журналист Осман Арифмеметов. До ареста он стримил обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме. В своем письме Осман рассказывает об информационном гетто, зарождении гражданской журналистики и репрессиях против активистов на оккупированном полуострове, - рассказала заместитель министра.

Сьогодні, у День пам’яті жертв політичних репресій, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine в рамках... Posted by Emine Dzheppar on Sunday, May 16, 2021

Как сообщалось, Денисова заявляет о незаконном содержании 413 украинцев в РФ и на оккупированных территориях. 133 из них преследуются Россией по политическим мотивам.

7 мая политзаключенный Чирний вышел на свободу после семи лет заключения в РФ. Его задержали весной 2014 года в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовим.