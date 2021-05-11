В Крыму насчитали почти 5 тысяч нарушений прав человека за три года

Об этом свидетельствует исследование Крымскотатарского ресурсного центра, передает RegioNews.

Среди указанных нарушений:

Общее количество обысков выросло почти в 5 раз, задержаний - почти в 3 раза, допросов - в 2 раза, арестов - в 15 раз, нарушение права на самый быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья - в 10 раз, нарушение права на справедливый суд - в 4 раза, а незаконных етапирований стало больше почти в 12 раз", - говорится в сообщении.