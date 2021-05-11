В Крыму насчитали почти 5 тысяч нарушений прав человека за три года
В оккупированном Российской Федерацией Крыму за период с 2017 по 2020 год было зафиксировано 4950 случаев нарушения прав человека.
Об этом свидетельствует исследование Крымскотатарского ресурсного центра, передает RegioNews.
Среди указанных нарушений:
- 40% - нарушение права на справедливый суд;
- 15% - незаконные задержания;
- 15% - незаконные допросы;
- 13% - незаконные аресты;
- 7% - нарушение права на самый быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья;
- 5% - незаконные обыски;
- 5% - незаконное этапирование.
Общее количество обысков выросло почти в 5 раз, задержаний - почти в 3 раза, допросов - в 2 раза, арестов - в 15 раз, нарушение права на самый быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья - в 10 раз, нарушение права на справедливый суд - в 4 раза, а незаконных етапирований стало больше почти в 12 раз", - говорится в сообщении.
Российскую Федерацию призвали прекратить временную оккупацию Крыма, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить нарушать Всеобщую декларацию прав человека и освободить всех политзаключенных Крыму.
Напомним, ранее в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы двух граждан Украины.