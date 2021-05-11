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11 мая 2021, 14:17 37

В Крыму насчитали почти 5 тысяч нарушений прав человека за три года

11 мая 2021, 14:17 37
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Большинство нарушений касаются права граждан на справедливый суд
Большинство нарушений касаются права граждан на справедливый суд
Фото: из открытых источников
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму за период с 2017 по 2020 год было зафиксировано 4950 случаев нарушения прав человека.

Об этом свидетельствует исследование Крымскотатарского ресурсного центра, передает RegioNews.

Среди указанных нарушений:

  • 40% - нарушение права на справедливый суд;
  • 15% - незаконные задержания;
  • 15% - незаконные допросы;
  • 13% - незаконные аресты;
  • 7% - нарушение права на самый быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья;
  • 5% - незаконные обыски;
  • 5% - незаконное этапирование.

Общее количество обысков выросло почти в 5 раз, задержаний - почти в 3 раза, допросов - в 2 раза, арестов - в 15 раз, нарушение права на самый быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья - в 10 раз, нарушение права на справедливый суд - в 4 раза, а незаконных етапирований стало больше почти в 12 раз", - говорится в сообщении.

Российскую Федерацию призвали прекратить временную оккупацию Крыма, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить нарушать Всеобщую декларацию прав человека и освободить всех политзаключенных Крыму.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы двух граждан Украины.

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