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16 травня 2021, 12:38 22

В Україні розпочали проєкт на підтримку бранців Кремля

16 травня 2021, 12:38 22
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Перший герой проєкту – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов, якому загрожує 20 років тюрми за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.
Перший герой проєкту – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов, якому загрожує 20 років тюрми за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.
Фото з відкритих джерел
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Кампанія на підтримку українців та кримських татар, незаконно заарештованих Росією у тимчасово окупованому Криму, передбачає серію публікацій листів політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні, у День пам’яті жертв політичних репресій, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine в рамках кампанії "Вірність собі – не злочин" запускає проєкт #Незламні

Ми хочемо донести до широкої громадськості історії наших мужніх людей - бранців Кремля - їх переживання та думки, мрії та надії. Через історії конкретних людей будемо звертати увагу на ті системні репресії в Криму, що тривають з початку окупації, - написала Джапарова.

Вона додала, що сьогодні понад 100 наших громадян незаконно утримуються за ґратами на території РФ та українського півострова. Підтримка та якнайшвидше їх звільнення - наш пріоритет.

Перший герой проєкту #Незламні – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. До арешту він стрімив обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У своєму листі Осман розказує про інформаційне гетто, зародження громадянської журналістики та репресії проти активістів на окупованому півострові, - розповідла заступниця міністра.

Сьогодні, у День пам’яті жертв політичних репресій, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine в рамках...

Posted by Emine Dzheppar on Sunday, May 16, 2021

Як повідомлялося, Денісова заявляє про незаконне утримання 413 українців в РФ та на окупованих територіях. 133 з них переслідуються Росією за політичними мотивами.

7 травня політв’язень Чирній вийшов на свободу після семи років ув'язнення в РФ. Його затримали навесні 2014 року у Криму разом з режисером Олегом Сенцовим.

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