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13 мая 2021, 21:31 741

В зоне ООС вражеский снайпер застрелил украинского военного

13 мая 2021, 21:31 741
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Военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение
Военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 13 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ погиб украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", передает RegioNews.

Военнослужащий получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Также сообщается, что на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных Сил.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что снайперские обстрелы на Донбассе "почти ушли в прошлое.

8 мая в больнице Харькова умер военный, которого 28 апреля в зоне ООС ранил снайпер.

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