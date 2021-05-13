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13 травня 2021, 21:31 707

В зоні ООС ворожий снайпер застрелив українського військового

13 травня 2021, 21:31 707
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Військовослужбовець отримав несумісне з життям поранення
Військовослужбовець отримав несумісне з життям поранення
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 13 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ загинув український військовий.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає RegioNews.

Військовослужбовець отримав кульове поранення, не сумісне з життям.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Також повідомляється, що на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних Сил.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що снайперські обстріли на Донбасі "майже пішли в минуле".

8 травня у лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер.

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