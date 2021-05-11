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11 мая 2021, 11:36 70

Снайперские обстрелы на Донбассе "почти ушли в прошлое" - Зеленский

11 мая 2021, 11:36 70
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С начала года жертвами вражеских снайперов в зоне ООС стали около 30 украинских военнослужащих
С начала года жертвами вражеских снайперов в зоне ООС стали около 30 украинских военнослужащих
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении количества "прицельных снайперских выстрелов" на Донбассе, он утверждает, что они уже почти ушли в прошлое.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами на открытии форума "Украина 30", передает RegioNews.

Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что в вопросе введения режима пасхального перемирия не были достигнуты договоренности, поскольку формулировка не подходила российской стороне.

Зеленский заявил, что Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем.

Напомним, 8 мая в больнице Харькова умер военный, которого 28 апреля в зоне ООС ранил снайпер.

ООС война Владимир Зеленский заявление снайпер

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