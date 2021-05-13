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13 мая 2021, 17:27 173

На Львовщине суд наказал директора лицея из-за травли учеников

13 мая 2021, 17:27 173
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Женщине выписали штраф в размере 1360 грн
Скриншот с видео
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Во Львовской области суд наказал директора лицея в Сосновке, которая критиковала школьников за одежду и их внешность. 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что Сокальский районный суд признал виновной в буллинге директора лицея Наталью Щербань. Ее оштрафовали на 1360 грн за травлю учеников.

Известно, что ранее директор выразила недовольство тем, как одеваются старшеклассники и пригрозила наказать их. Некоторым она посоветовала зашить дырки на штанах, другим заявила, что их одежда подходит для того, чтобы ехать собирать клубнику, а у одной из девочек спросила, не прикрывает ли она целлюлит своей длинной кофтой.

Напомним, в Запорожье школьница свела счеты с жизнью из-за буллинга.

суд Украина школа Львовщина штраф

 
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