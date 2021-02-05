В Запорожье поймали агитаторов, которые хотели возродить СССР

Они планировали создать фейковые органы советской власти

Они планировали создать фейковые органы советской власти

Фото: СБУ

В Запорожье СБУ пресекла деятельность ячейки пророссийских сепаратистов. На заказ российских кураторов участники пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти через процедуру "народовластия".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, которое выступает за "возрождение обновленных республик СССР". По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР", - говорится в сообщении.

Затем они планировали сформировать органы советской власти через процедуру так называемого "народовластия". Злоумышленники хотели провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней. Конечной целью участников движения является восстановление СССР, за проведение "открытого волеизъявления народа", а официальные органы власти Украины должны сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти.

Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться к органам власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР. Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского отделения движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожья избирательный участок для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, чиновники которого еще должны были способствовать проведению "выборов".

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, на Закарпатье практически отсутствуют сепаратистские настроения - опрос.