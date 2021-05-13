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13 мая 2021, 15:01 569

Глава Ивано-Франковской ОГА приобрел за 1,4 млн два мотоцикла

13 мая 2021, 15:01 569
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Оба транспортных средства, которые приобрел чиновник, 2021 года выпуска
Оба транспортных средства, которые приобрел чиновник, 2021 года выпуска
Фото: из открытых источников
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Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук подал сообщение об изменениях в декларации о доходах и указал, что в марте-апреле 2021 года приобрел два новых спортивных мотоцикла.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК), передает RegioNews.

В частности, 12 марта Андрей Бойчук задекларировал покупку мотоцикла YAMAHA YZF-R1M 2021 года выпуска стоимостью 882 тысяч гривен. Перед покупкой он внес задаток в размере 239 тысяч гривен.

24 апреля председатель Ивано-Франковской ОГА задекларировал приобретение еще одного мотоцикла YAMAHA XTZ 700, также 2021 выпуска, стоимость которого составила 475 тысяч гривен.

Оба мотоцикла чиновник приобрел в ООО "ВиДи Мотор Импортс".

Напомним, глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.

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Ивано-Франковск имущество декларации ОГА Андрей Бойчук

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