Очільник Івано-Франківської ОДА придбав за 1,4 млн два мотоцикли

Обидва транспортні засоби, які придбав чиновник, 2021 року випуску

Обидва транспортні засоби, які придбав чиновник, 2021 року випуску

Фото: із відкритих джерел

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук подав повідомлення про зміни в декларації про доходи і вказав, що у березні-квітні 2021 року придбав два нових спортивні мотоцикли.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК), передає RegioNews.

Зокрема, 12 березня Андрій Бойчук задекларував купівлю мотоцикла YAMAHA YZF-R1M 2021 року випуску вартістю 882 тисяч гривень. Перед купівлею він вніс завдаток у розмірі 239 тисяч гривень.

24 квітня голова Івано-Франківської ОДА задекларував придбання ще одного мотоцикла YAMAHA XTZ 700, також 2021 року випуску, вартість якого склала 475 тисяч гривень.

Обидва мотоцикли чиновник придбав у ТОВ "Віді Мотор Імпортс”.

Нагадаємо, голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі.

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