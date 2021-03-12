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Глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале
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12 марта 2021, 10:52 192

Глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале

12 марта 2021, 10:52 192
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Он проинспектировал госпиталь, который 11 марта начал принимать первых пациентов
Он проинспектировал госпиталь, который 11 марта начал принимать первых пациентов
Фото: Facebook
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Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук получил прививку от COVID-19 во время визита в мобильный госпиталь на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Посетил мобильный госпиталь на территории Богородчанской центральной районной больницы. Во время визита вакцинировался от COVID-19", - написал глава ОГА.

Андрей Бойчук добавил, что по его убеждению, вакцинация является надежной защитой для всех, кто стоит на передовой борьбы с эпидемией.

Он отметил, что получение прививок дает возможность для всех вернуться к нормальному ритму жизни.

Напомним, 4 марта мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.

10 марта на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь, который расположен на территории Богородчанской Центральной районной больницы.

коронавирус Ивано-Франковск ОГА вакцинация Андрей Бойчук

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