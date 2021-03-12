Глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале
Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук получил прививку от COVID-19 во время визита в мобильный госпиталь на территории Богородчанской центральной районной больницы.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Посетил мобильный госпиталь на территории Богородчанской центральной районной больницы. Во время визита вакцинировался от COVID-19", - написал глава ОГА.
Андрей Бойчук добавил, что по его убеждению, вакцинация является надежной защитой для всех, кто стоит на передовой борьбы с эпидемией.
Он отметил, что получение прививок дает возможность для всех вернуться к нормальному ритму жизни.
Напомним, 4 марта мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.
10 марта на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь, который расположен на территории Богородчанской Центральной районной больницы.