Стала известна зарплата Мустафы Найема в Укроборонпроме в этом году

После увольнения он обнародовал свою декларацию

После увольнения он обнародовал свою декларацию

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Бывший заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" по управлению активами Мустафа Найем за последние четыре месяца работы в концерне получил более 3 млн грн заработной платы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его декларацию на сайте НАПК после увольнения.

Так, согласно информации в декларации, с 1 января по 29 апреля 2021 года Найем заработал в Укроборонпроме 3 255 780 грн. Таким образом, его месячный оклад составляет 813,9 тыс. грн.

Как известно, Найем был назначен заместителем генерального директора ГК "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 11 ноября 2019 года, заместителем генерального директора по управлению активами – 1 марта 2021 года.

Как сообщалось 29 апреля, Мустафа Найем покинул "Укроборонпром": его должность сократили. Он работал на этой должности в течение двух лет.