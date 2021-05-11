Стала известна зарплата Мустафы Найема в Укроборонпроме в этом году
Бывший заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" по управлению активами Мустафа Найем за последние четыре месяца работы в концерне получил более 3 млн грн заработной платы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его декларацию на сайте НАПК после увольнения.
Так, согласно информации в декларации, с 1 января по 29 апреля 2021 года Найем заработал в Укроборонпроме 3 255 780 грн. Таким образом, его месячный оклад составляет 813,9 тыс. грн.
Как известно, Найем был назначен заместителем генерального директора ГК "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 11 ноября 2019 года, заместителем генерального директора по управлению активами – 1 марта 2021 года.
Как сообщалось 29 апреля, Мустафа Найем покинул "Укроборонпром": его должность сократили. Он работал на этой должности в течение двух лет.