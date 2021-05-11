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11 мая 2021, 12:41 904

В Кабмине считают, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка

11 мая 2021, 12:41 904
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В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 июля
Фото: из открытых источников
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После запуска рынка стоимость земли может возрастать от двух до пяти раз в следующие 5-10 лет.

Как передает RegioNews, об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Ожидаем принятия законопроекта №2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - заявил Шмыгаль.

По его словам, подготовка к запуску рынка земли "идет по плану". Он добавил, что это капитализирует государство и землю украинцев, которой они владеют.

Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля - продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который наложили чиновники, когда не было рынка земли", - сказал премьер.

Он уверен в том, что 1 июля правительство обязано "открыть рынок и учиться жить в нем".

Ранее сообщалось, что в Кабмине хотят продлить до августа адаптивный карантин. Карантин начнут смягчать, если удастся вакцинировать большинство украинцев.

Кабмин земля бюджет Денис Шмыгаль рынок

 
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