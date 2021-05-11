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11 мая 2021, 09:46 6

В Кабмине считают, что на борьбу с COVID-19 нужен еще один год

11 мая 2021, 09:46 6
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Фото: из открытых источников
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В Кабинете министров Украины считают, что единственным выходом из пандемии является вопрос широкой вакцинации населения. Именно поэтому, власти стремятся до конца текущего года вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения страны.

Как передает RegioNews, об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.

Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID-19. Мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Есть новые данные - это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии", - отметил он.

Как отмечают в правительстве, власти планируют вакцинировать большинство взрослого населения еще до конца текущего года.

В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает премьер.

Ранее сообщалось, что в Кабмине хотят продлить до августа адаптивный карантин. Карантин начнут смягчать, если удастся вакцинировать большинство украинцев.

коронавирус Кабмин украинцы Денис Шмыгаль вакцинация

 
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