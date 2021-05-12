Фонд госимущества просит вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины

Ведомство обратилось с соответствующим иском в суд

Ведомство обратилось с соответствующим иском в суд

Фото: УНИАН

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

Отмечается, что речь идет о так называемой "трубе Медведчука".

Суд просят отменить государственную регистрацию права собственности ООО "Прикарпатзападтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на этот участок нефтепродуктопровода.

Так, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Как известно, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука". Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

Ранее, 19 февраля, решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

20 февраля, президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.