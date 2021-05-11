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11 мая 2021, 20:31 298

В "Слуге народа" вновь прокомментировали вероятность отставки Степанова

11 мая 2021, 20:31 298
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Проведение внеочередного заседания Рады по этому поводу фактически решено
Проведение внеочередного заседания Рады по этому поводу фактически решено
Фото из открытых источников
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Проведение внеочередного заседания Рады об отставке Степанова по инициативе 150 нардепов и вероятный исход голосования по этому вопросу прокомментировал нардеп от «Слуги народа» Камельчук.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Вопрос, что должно быть проведено заседание внеочередное, фактически решен. Назад хода нет, глава Верховной Рады должен созвать по инициативе более 150 народных депутатов. Но вот будет ли проголосован вопрос отставки господина Степанова, мы не знаем, - отметил он.

Как сообщалось, 7 мая Степанов прокомментировал вероятность своей отставки. Министр отметил, что должность - "это не пожизненно".

В этот же день Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".

Напомним, 28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.

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