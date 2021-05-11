Поставки вакцины Pfizer удалось увеличить вдвое - Степанов

Вместо 10 миллионов доз, Украина получит 20 миллионов доз вакцины Pfizer уже в этом году

Вместо 10 миллионов доз, Украина получит 20 миллионов доз вакцины Pfizer уже в этом году

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине удалось увеличить объемы вакцины против коронавируса от Pfizer - с 10 миллионов до 20 миллионов доз. Всего, в страну должно прибыть в этом году 42 миллиона доз вакцины против коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом министр рассказал во время брифинга. Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. То есть, вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer уже в 2021 году", - заявил Степанов. Он добавил, что также Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году, они уже законтрактованы. Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавирус.

.