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11 мая 2021, 15:16 47

СБУ проводит обыски в доме Медведчука - СМИ

11 мая 2021, 15:16 47
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Правоохранители деталей обыска пока не предоставили
Правоохранители деталей обыска пока не предоставили
Фото: УНИАН
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українською мовою

Следователи Службы безопасности Украины проводят обыски в столичном доме народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. 

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обыски проходят в доме, который находится по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с семьей живет, пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

В издании сообщают, что внешнее окружение территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа". В частности, на соответствующей территории расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.

Напомним, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

Ранее, 19 февраля, решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.

обыск СБУ расследование Дом Виктор Медведчук

 
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