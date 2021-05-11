65% украинской границы уязвимы для военного вторжения - Баканов

В СБУ предупреждают о возможной угрозе вторжения со стороны России и Беларуси

В СБУ предупреждают о возможной угрозе вторжения со стороны России и Беларуси

Фото: из открытых источников

65% протяженности украинской границы с Россией и Белоруссией уязвимы для вторжения, еще 35% требуют пристального внимания.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны" заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает RegioNews.

По его словам, хотя Россия и отвела часть своих войск, однако угроза для Украины никуда не делась.

Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных сил РФ, которая развернута вдоль границы и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тысяч человек.

Баканов рассказал об основных оперативных направлениях, откуда возможно вторжение, в том числе и из Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ.

65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах (соседях Украины на западном направлении, - ред.) для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает", - сказал Баканов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину.