На Сумщине гендиректора одного из крупнейших предприятий области подозревают в махинациях с имуществом

Из-за действий чиновника был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн

Из-за действий чиновника был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн

Фото: из открытых источников

Генеральный директор акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", злоупотребляя полномочиями, допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу знакомого нежилого помещения отеля.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сообщено о подозрении бывшему генеральному директору машиностроительного акционерного общества по факту неисполнения решения суда и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - сообщили в полиции.

Уточняется, что несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено лишь 52 тыс. грн, как взыскание задолженности за выплату заработной платы одному работнику общества.

В результате таких преступных действий другим взыскателям задолженности причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прекратили схему хищение древесины одного из лесхозов Сумщины.