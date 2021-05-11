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11 мая 2021, 13:59 1767

На Сумщине гендиректора одного из крупнейших предприятий области подозревают в махинациях с имуществом

11 мая 2021, 13:59 1767
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Фото: из открытых источников
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Генеральный директор акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", злоупотребляя полномочиями, допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу знакомого нежилого помещения отеля.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сообщено о подозрении бывшему генеральному директору машиностроительного акционерного общества по факту неисполнения решения суда и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - сообщили в полиции.

Уточняется, что несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено лишь 52 тыс. грн, как взыскание задолженности за выплату заработной платы одному работнику общества.

В результате таких преступных действий другим взыскателям задолженности причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прекратили схему хищение древесины одного из лесхозов Сумщины.

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