13:21  10 мая
В 12 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки
14:13  10 мая
Почти половина украинцев не знает даты аварии на Чернобыльской АЭС - соцопрос
10:01  10 мая
На Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
10 мая 2021, 11:34 15

В День победы полиция открыла 13 уголовных производств

10 мая 2021, 11:34 15
Читайте також українською мовою
Всего поступило 61 сообщение о нарушениях
Всего поступило 61 сообщение о нарушениях
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В результате нарушений во время мероприятий ко Дню победы, 9 мая, в Украине открыто 13 уголовных производств. Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из которых касались использования запрещенной символики.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Всего в мероприятиях по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом приняли участие более 54 тысяч человек.

По результатам проверки в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 13 уголовных правонарушений.

Из них 11 - касаются изготовления, распространения коммунистической или нацистской символики. Отмечается, что 4 таких производства открыто в Запорожской области, по 2 - в Закарпатской и Сумской, по 1 - в Луганской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Еще одно производство открыто на Львовщине за надругательство над могилой и одно в Николаевской области по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины.

Также составлено 22 административных протоколов: 8 – по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 – в Одесской и по 1 во Львовской области и городе Киеве); 5 – по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 – в Одесской и по 1 в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях); 5 – по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского...) КоАП (3 – в Одесской и 2 – в Запорожской областях); 4 – по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 – в Одесской, по 1 в Запорожской и Луганской областях).

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, целью которого является переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

праздник уголовное дело полиция нарушение День победы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram