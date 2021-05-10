В День победы полиция открыла 13 уголовных производств

Всего поступило 61 сообщение о нарушениях

Всего поступило 61 сообщение о нарушениях

Фото: Нацполиция

В результате нарушений во время мероприятий ко Дню победы, 9 мая, в Украине открыто 13 уголовных производств. Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из которых касались использования запрещенной символики.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Всего в мероприятиях по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом приняли участие более 54 тысяч человек.

По результатам проверки в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 13 уголовных правонарушений.

Из них 11 - касаются изготовления, распространения коммунистической или нацистской символики. Отмечается, что 4 таких производства открыто в Запорожской области, по 2 - в Закарпатской и Сумской, по 1 - в Луганской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Еще одно производство открыто на Львовщине за надругательство над могилой и одно в Николаевской области по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины.

Также составлено 22 административных протоколов: 8 – по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 – в Одесской и по 1 во Львовской области и городе Киеве); 5 – по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 – в Одесской и по 1 в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях); 5 – по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского...) КоАП (3 – в Одесской и 2 – в Запорожской областях); 4 – по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 – в Одесской, по 1 в Запорожской и Луганской областях).

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, целью которого является переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.