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Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев
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11 мая 2021, 08:59 11

Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев

11 мая 2021, 08:59 11
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Больше всего новых случаев заражения выявили в Донецкой (325) и Харьковской (213) областях
Больше всего новых случаев заражения выявили в Донецкой (325) и Харьковской (213) областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных случаев, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2208 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 мая 2021 года. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника", - сообщил министр.

Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 21 974: методом ПЦР - 13349, методом ИФА - 3467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 124 535 человек;
  • выздоровели - 1 777 370 человек;
  • летальных случаев - 46 631 человек.

Напомним, в Украине за 9 мая COVID-19 обнаружили у 2817 человек, госпитализировали 1414 больных, умерло 119 человек.

коронавирус вирус карантин госпитализация Минздрав

 
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