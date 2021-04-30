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30 апреля 2021, 17:26 2

Стало известно, в каких регионах самые большие и самые маленькие зарплаты

30 апреля 2021, 17:26 2
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Интересно, что в Донецкой области зарплаты выше, чем на Киевщине
Интересно, что в Донецкой области зарплаты выше, чем на Киевщине
Рixabay
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В январе-марте этого года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 18 722 гривен, что на 45,9% больше, чем в целом по стране.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госслужбу статистики.

По данным ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 306 гривен, в Киевской области - 12 946 гривен, в Днепропетровской области - 12 914 гривен и Запорожской области - 12 897 гривен.

В других регионах зарплаты на уровне средней или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области-10 132 гривен (78,9%) от средней зарплаты по стране.

Среднемесячная зарплата по Украине - 12 835 гривен.

Ранее сообщалось, что черновицкие учителя не получат зарплату в апреле.

Украина зарплаты Киев деньги Кировоградская область

 
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