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10 мая 2021, 12:14 404

Арахамия рассказал, какие законопроекты примет Рада для сотрудничества с МВФ

10 мая 2021, 12:14 404
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Парламент должен принять три законопроекта не позднее 1 июня
Парламент должен принять три законопроекта не позднее 1 июня
Фото: sluga-narodu.com
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В Верховной Раде Украины планируют вынести на рассмотрение в ближайшее время три законопроекта, которые нужны дальнейшему сотрудничеству Международного валютного фонда с Украиной.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Так, среди законопроектов, которые должны принять нардепы - документ о возвращении уголовной ответственности за ложное декларирование. Другие законопроекты касаются внесения изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро и совершенствования закона о Национальном банке для укрепления его независимости.

Для выполнения условий сотрудничества с МВФ и получения нового транша, Рада должна принять эти законопроекты до 1 июня.

Осталось фактически 2,5 законопроекта. Первый - это законопроект о НАБУ. Это новый законопроект, который мы подали с господином Корниенко, госпожой Радиной о независимости НАБУ, для того, чтобы сделать его в соответствии с решением Конституционного суда. Далее закон о Высшем совете правосудия – это судебная реформа, которая разблокирует много вопросов", – отметил Давид Арахамия.

По его словам, последний документ должны проголосовать в первом чтении уже через неделю, а дальше – по сокращенной процедуре.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины рассчитывает на завершение переговоров с Международным валютным фондом в июле и предоставление транша в сентябре этого года.

Давид Арахамия ВР МВФ бюджет законопроект финансовая помощь

 
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