У нардепа Гончаренко после вакцинации поднялась температура

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну”.

"Вчера чувствовал себя хорошо, сегодня с утра температура 37. По самочувствию, в принципе, нормально, немного температура, но это нормально, бывает такая реакция. Я вакцинируюсь тем, что есть в государстве, но понятно, что тот же Pfizer — лучше вакцина, в этом нет сомнений. И оригинальная "AstraZeneca" тоже. Оригинал всегда лучше, чем копия. Но, что есть, то есть. Она безопасная, но думаю, что менее эффективная. Конечно, я бы был рад, если бы в Украине был бы Pfizer, но его нет”, - отметил Гончаренко.