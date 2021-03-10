У нардепа Гончаренко после вакцинации поднялась температура
Депутат партии “ЕС” Алексей Гончаренко, который провакцинировался “Covishield”, рассказал, как чувствует себя после вакцинации.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну”.
"Вчера чувствовал себя хорошо, сегодня с утра температура 37. По самочувствию, в принципе, нормально, немного температура, но это нормально, бывает такая реакция. Я вакцинируюсь тем, что есть в государстве, но понятно, что тот же Pfizer — лучше вакцина, в этом нет сомнений. И оригинальная "AstraZeneca" тоже. Оригинал всегда лучше, чем копия. Но, что есть, то есть. Она безопасная, но думаю, что менее эффективная. Конечно, я бы был рад, если бы в Украине был бы Pfizer, но его нет”, - отметил Гончаренко.
На вопрос, как отнеслись к его решению провакцинироваться однопартийцы, он ответил следующее: "Есть официальное заявление нашей партии от вчерашнего дня, где мы призываем всех вакцинироваться".
Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса.