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10 марта 2021, 11:43 271

У нардепа Гончаренко после вакцинации поднялась температура

10 марта 2021, 11:43 271
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Он вакцинировался вчера
Он вакцинировался вчера
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Депутат партии “ЕС” Алексей Гончаренко, который провакцинировался “Covishield”, рассказал, как чувствует себя после вакцинации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну”.

"Вчера чувствовал себя хорошо, сегодня с утра температура 37. По самочувствию, в принципе, нормально, немного температура, но это нормально, бывает такая реакция. Я вакцинируюсь тем, что есть в государстве, но понятно, что тот же Pfizer — лучше вакцина, в этом нет сомнений. И оригинальная "AstraZeneca" тоже. Оригинал всегда лучше, чем копия. Но, что есть, то есть. Она безопасная, но думаю, что менее эффективная. Конечно, я бы был рад, если бы в Украине был бы Pfizer, но его нет”, - отметил Гончаренко.

На вопрос, как отнеслись к его решению провакцинироваться однопартийцы, он ответил следующее: "Есть официальное заявление нашей партии от вчерашнего дня, где мы призываем всех вакцинироваться".

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина болезнь вакцинация

 
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