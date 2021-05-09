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09 мая 2021, 17:10 19

Украинцы смогут ездить в Евросоюз с отечественными covid-паспортами

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Фото из открытых источников
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Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать в Европейский Союз.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

На этой неделе в правительстве состоялось совещание по разработке соответствующего документа.

Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатов. Получение документа должно стать максимально быстрым, удобным и безопасным для каждого украинца, - отметил глава правительства.

Напомним, "ковидный сертификат" по вакцинации от коронавируса в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить к 1 июля.

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