Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"
Остальная территория Украины находится в "желтой" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса
Остальная территория Украины находится в "желтой" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса
В Украине по состоянию на 9 мая семь областей отнесены к оранжевой зоне эпидемической опасности, город Киев и остальные регионы - в желтой.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Так, к оранжевой зоне отнесены Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.
Все остальные регионы и город Киев, согласно этим данным, отнесены к желтой зоне эпидбезопасности.
По информации Минздрава, по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом.
Напомним, 7 мая в Сумской области отменили ограничение "красной" зоны карантина- это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.
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