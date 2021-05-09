Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"

Остальная территория Украины находится в "желтой" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса

Остальная территория Украины находится в "желтой" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 9 мая семь областей отнесены к оранжевой зоне эпидемической опасности, город Киев и остальные регионы - в желтой.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, к оранжевой зоне отнесены Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

Все остальные регионы и город Киев, согласно этим данным, отнесены к желтой зоне эпидбезопасности.

По информации Минздрава, по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом.

Напомним, 7 мая в Сумской области отменили ограничение "красной" зоны карантина- это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.