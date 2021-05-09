15:31  09 мая
Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"
12:30  09 мая
В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек
10:12  09 мая
Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 мая 2021, 15:31 5

Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"

09 мая 2021, 15:31 5
Читайте також українською мовою
Остальная территория Украины находится в "желтой" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса
Остальная территория Украины находится в "желтой" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине по состоянию на 9 мая семь областей отнесены к оранжевой зоне эпидемической опасности, город Киев и остальные регионы - в желтой.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, к оранжевой зоне отнесены Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

Все остальные регионы и город Киев, согласно этим данным, отнесены к желтой зоне эпидбезопасности.

По информации Минздрава, по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом.

Напомним, 7 мая в Сумской области отменили ограничение "красной" зоны карантина- это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.

коронавирус Украина карантин Минздрав регионы зона

На карантинные выплаты предпринимателям направили уже 600 миллионов гривен
09 мая 2021, 15:00
В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек
09 мая 2021, 12:30
В Украине празднуют День матери
09 мая 2021, 11:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram