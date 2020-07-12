Закон о медиа: нужен разумный баланс

В последние месяцы продолжается информационное противостояние между представителями власти – законодательной и исполнительной, а также представителями СМИ относительно законопроекта о регулировании медиа. Первые – заявляют о необходимости привести деятельность СМИ к мировым стандартам и соблюдению прав человека, вторые – о наступлении на свободу слова и попытки власти влиять на информационную политику средств массовой информации. Какой же на самом деле есть реальная картина отношений в треугольнике власть/общество/СМИ?

В последние месяцы продолжается информационное противостояние между представителями власти – законодательной и исполнительной, а также представителями СМИ относительно законопроекта о регулировании медиа. Первые – заявляют о необходимости привести деятельность СМИ к мировым стандартам и соблюдению прав человека, вторые – о наступлении на свободу слова и попытки власти влиять на информационную политику средств массовой информации. Какой же на самом деле есть реальная картина отношений в треугольнике власть/общество/СМИ?

Прежде всего, стоит заметить, что на сегодня медиа рынок регулируется несколькими профильными законами: "О печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине" (от 1993 г.), "О телевидении и радиовещании" (1994 года), "О информационных агентствах" (первая редакция – от 1995 году), "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" с последующими изменениями и дополнениями. Понятно, что на сегодня упомянутые документы не учитывают современные реалии, связанные со стремительным развитием информационных технологий, переходом большинства СМИ в онлайн, а также появлением альтернативы даже онлайн-СМИ – телеграмм-каналов.

Однако, ключевой вопрос даже не в отсталости законодательства, а в широком распространении на медиа рынке таких явлений, как "медиакиллерство" и информационных манипуляций. И если с манипулятивными технологиями ситуация более тонкая, ведь при хорошей профессиональности журналиста очень сложно отделить манипуляцию от журналистской позиции, то с "медиакилерством" все гораздо хуже. Для тех, кто занимается пиаром, не секрет, что существует прайс на размещение новости, статьи, интервью в абсолютном большинстве украинских медиа, вопрос лишь в цене. Политическая информация размещается в раза дороже, чем скрытая реклама, или обычный пиар. При этом, если информация, мягко говоря сомнительной достоверности, то средство массовой информации просит сначала разместить ее на другом сайте (так называемые "сливные бачки", где за деньги можно разместить все), а уже оттуда делает ее перепечатка.

Как пример, ситуация вокруг резонансного события, которое произошло в г. Одесса, где злоумышленники подожгли автомобиль известного адвоката. Лишь благодаря быстрой реакции работников компании и неравнодушных, удалось избежать трагедии, ведь автомобиль, припаркованный на узкой улице, был с газобаллонным оборудованием.

При этом, надо отдать должное полиции, которой удалось задержать двух лиц, причастных к совершению преступления. Через несколько дней после этого события на одном из сайтов, так называемом "сливном бачке", появилась информация, что к поджогу авто мог быть причастен сам адвокат, которому это, мол выгодно. Указанная информация, несмотря на ее абсурдность (на это время лица, которые совершили поджог, находились под стражей) была перепечатана рядом вполне респектабельных СМИ, в том числе одним национальным новостным агентством, а также сайтом одного телеканала. Не смотря на необходимость соблюдения баланса подачи информации, СМИ не обратились за комментарием непосредственно к самому адвокату, а опубликовали непроверенную, изложенную в манипулятивной форме.

Конечно, можно было бы говорить, что в таком случае необходимо обращаться в суд, но реалии украинского правосудия таковы, что в лучшем случае получить необходимое судебное решение об опровержении неправдивой информации можно через несколько лет. То есть, например, уже после завершения избирательной кампании, на которую было рассчитан "вброс", или же после потери важного контракта.

Поэтому, с одной стороны, необходимо усилить реальную защиту прав журналистов, которые часто не могут добиться привлечения к ответственности лиц, которые препятствовали их журналистской деятельности, а с другой – определить реальные законодательные механизмы гарантирования права человека на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации, а также покончить с медиакилерством и предусмотреть механизмы блокирования манипуляции общественным мнением с целью влияния на социально-политические процессы в государстве.

2 июля 2020 года народные депутаты Украины – члены Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики подали на рассмотрение Верховной Рады Украины доработанный проект Закона о медиа, реестр. №2693-д, целью которого, как указано в Пояснительной записке, являются:

- согласование законодательных требований (положений) с правовыми актами и рекомендациями ЕС и Совета Европы;

- систематизация и обновление положений законодательства с учетом технологического развития и появления новых видов медиа;

- обеспечение четкости и предсказуемости законодательного регулирования;

- обеспечение гарантий независимости медиа;

- законодательное закрепление и обеспечение соблюдения на территории Украины требований и ограничений в сфере медиа с целью защиты национального медиа-пространства.

Этот масштабный законопроект, содержит 182 страницы (включительно с Заключительными положениями), уже получил поддержку Представительства Европейского Союза в Украине, которое в своем заявлении отметил: "Законопроект "О медиа" является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. Мы присоединяемся к призывам других дипломатических представительств относительно принятия этого законопроекта в первом чтении в течение текущей парламентской сессии. Это позволит продолжить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон".

Конечно, законопроект требует внимательного, кропотливого анализа и, скорее всего доработки, во время подготовки ко второму чтению. Вместе с тем, представляется, что представители государства, гражданского общества и медиа ответственного бизнеса готовы к поиску консенсуса в вопросе принятия закона о медиа, который стал бы компромиссом для всех сторон диалога, обеспечил, как независимость медиа и соблюдение прав и интересов граждан Украины, так и информационную защиту государства. Готовы к компромиссу, за исключением тех медиа, основной деятельностью которых является зарабатывание на медиакилерстве и формирование информационной политики в интересах государства-оккупанта и определенных финансово-политических групп.