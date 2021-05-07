Минюст выставил на аукцион две неработающие тюрьмы во Львове и Одессе

Продажа этих объектов позволит пополнить государственный бьюджет как минимум на 135 млн грн

Продажа этих объектов позволит пополнить государственный бьюджет как минимум на 135 млн грн

Фото: из открытых источников

Министерство юстиции Украины выставило на аукцион Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

Мы продолжаем большую распродажу тюрем. Вчера на Prozorro Фонд госимущества выставил сразу 2 наших лота - это, по сути, распродажа учреждения исполнения наказаний, это исправительная колония №48, расположенная почти в центре Львова. Отсюда автомобилем в центр Львова ехать максимум минут 10", - сказал Малюська.

По словам министра, открытые торги должны состояться уже 3 июня 2021 года.

Он рассказал, что Львовская исправительная колония №48 была заморожена еще в конце 2017 года.

С 2018 года она уже не функционирует, не работает и генерирует нам только убытки, расходы на содержание, на охрану ... Продав эту колонию, мы не просто сэкономим 20 млн грн, мы еще и получим неплохой доход и для госбюджета, и себе" , - сообщил Малюська.

Цену продажи Южной исправительной колонии Малюська не обнародовал. Он лишь сказал, что всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине, от 4 до 8 из которых - уже в 2021 году. Эти учреждения часто незаполнены и работают неэффективно.

Напомним, Малюська планирует перенести Лукьяновское СИЗО из Киева уже через два года.