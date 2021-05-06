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06 мая 2021, 19:11 214

За время перемирия погибли 34 и ранены более 100 украинских военных - Украина в ОБСЕ

06 мая 2021, 19:11 214
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За 9 месяцев вооруженные формирования РФ совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня
За 9 месяцев вооруженные формирования РФ совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня
Фото из открытых источников
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С начала действия 27 июля 2020 года обновленного режима прекращения огня на востоке Украины в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли 34 украинских бойца, еще более 100 воинов получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины Евгений Цимбалюк при международных организациях в Вене во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

С 27 июля 2020 года 34 украинских военнослужащих были убиты и более сотни ранены. Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечения безопасности для гражданского населения, - заявил он.

Представитель Украины проинформировал присутствующие иностранные делегации о том, что за 9 месяцев с июля 2020 года вооруженные формирования РФ совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня. По меньшей мере 246 этих нарушений были совершены с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В 16 случаях имели место обстрелы жилых кварталов, также было зафиксировано 34 случая дистанционного минирования со стороны российских оккупационных сил. Кроме того, было выявлено 67 случаев использования российской стороной беспилотников, что также запрещено Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

По словам Цимбалюка, многие из этих данных были подтверждены специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, "хотя способность Миссии осуществлять мониторинг ситуации безопасности остается серьезно подорванной из-за введенных Россией ограничений".

Украинский посол также указал на то, что российская сторона связывает установление всестороннего и устойчивого режима прекращения огня на востоке Украины с выполнением необоснованных требований Кремля по прямой кооперации ВСУ с незаконными вооруженными формированиями. По его словам, Россия дает указания этим подконтрольным формированиям продолжать обстрелы, "пока шантаж Кремля не достигнет своей цели".

Как сообщалось, сегодня на Донбассе под обстрелом погиб украинский боец, еще один ранен. Обстрел велся оккупантами недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

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