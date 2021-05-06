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06 мая 2021, 09:16 134

Мирные договоренности с РФ отсутствуют, ситуация опасная - Зеленский

06 мая 2021, 09:16 134
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Положительные сдвиги есть, однако их недостаточно 
Положительные сдвиги есть, однако их недостаточно 
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией относительно полного прекращения огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента по результатам разговора Зеленского с сенатором США Робертом Портманом.

По словам Зеленского, положительные изменения в ситуации на Донбассе все же есть, в частности, речь идет об уменьшении снайперского огня, а соответственно меньше погибших за последние дни.

Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией относительно режима полного прекращения огня, поэтому ситуация и в дальнейшем остается опасной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Донбасс РФ война Владимир Зеленский президент

 
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