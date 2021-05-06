Мирные договоренности с РФ отсутствуют, ситуация опасная - Зеленский

Положительные сдвиги есть, однако их недостаточно

Положительные сдвиги есть, однако их недостаточно

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией относительно полного прекращения огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента по результатам разговора Зеленского с сенатором США Робертом Портманом.

По словам Зеленского, положительные изменения в ситуации на Донбассе все же есть, в частности, речь идет об уменьшении снайперского огня, а соответственно меньше погибших за последние дни.

Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией относительно режима полного прекращения огня, поэтому ситуация и в дальнейшем остается опасной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.