Обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли

Боевики осуществляют обстрелы из запрещенных вооружений

Боевики осуществляют обстрелы из запрещенных вооружений

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а возле Южного – еще и из станковых противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.

В районе н.п. Талаковка по позициям сил ООС было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17. В пригороде населенного пункта Новотошковское боевики два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Зайцево и Новотроицкое, враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Песков боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела два военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Состояние здоровья раненого-тяжелое", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС было зафиксировано 6 случаев нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.