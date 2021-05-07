В Киеве составили график поминальных дней на кладбищах города

Общественный порядок вблизи городских кладбищ будут обеспечивать работники Нацполиции

Общественный порядок вблизи городских кладбищ будут обеспечивать работники Нацполиции

Фото: из открытых источников

Киевские городские власти обнародовали график проведения поминальных дней на кладбищах города в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В частности, 9 мая в столице поминальные дни будут происходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком кладбищах, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном и Старообрядном кладбищах.

Также в этот день они пройдут на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

10 мая поминальные дни запланированы на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуривском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.

На 11 мая их запланировали на Байковом кладбище Киева, в СКП "Киевский крематорий" и на Быковнянском кладбище, а 12 мая - Городском.

Департаменту муниципальной безопасности поручено принять меры по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. Департамент здравоохранения обеспечит дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи во время проведения поминальных дней на городских кладбищах. Общественный порядок вблизи городских кладбищ обеспечит Главное управление Национальной полиции в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на поминальные дни возле кладбищ будет патрулировать полиция и "Муниципальная охрана".