11:49  07 мая
Ляшко сообщил даты введения второй дозы вакцин от COVID-19
09:19  07 мая
В центре Одессы "заминировали" дом: на газовой трубе обнаружили гранату
08:41  07 мая
Обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли
UA | RU
UA | RU
07 мая 2021, 13:42 156

В Киеве составили график поминальных дней на кладбищах города

07 мая 2021, 13:42 156
Читайте також українською мовою
Общественный порядок вблизи городских кладбищ будут обеспечивать работники Нацполиции
Общественный порядок вблизи городских кладбищ будут обеспечивать работники Нацполиции
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевские городские власти обнародовали график проведения поминальных дней на кладбищах города в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В частности, 9 мая в столице поминальные дни будут происходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком кладбищах, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном и Старообрядном кладбищах.

Также в этот день они пройдут на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

10 мая поминальные дни запланированы на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуривском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.

На 11 мая их запланировали на Байковом кладбище Киева, в СКП "Киевский крематорий" и на Быковнянском кладбище, а 12 мая - Городском.

Департаменту муниципальной безопасности поручено принять меры по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. Департамент здравоохранения обеспечит дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи во время проведения поминальных дней на городских кладбищах. Общественный порядок вблизи городских кладбищ обеспечит Главное управление Национальной полиции в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на поминальные дни возле кладбищ будет патрулировать полиция и "Муниципальная охрана".

Киев КГГА кладбище график поминальные дни

В Киеве двое неизвестных из мести подожгли мужчину: он умер в больнице
07 мая 2021, 12:21
В Киеве за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом
06 мая 2021, 17:31
В Киеве возобновили работу ярмарок: за соблюдением карантина будут следить инспекторы
06 мая 2021, 08:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua