Под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП

Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет

Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет

Фото: Facebook

В городе Вишневое под Киевом водитель Nissan совершил наезд на сотрудника полиции и устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия, пытаясь сбежать.

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Инцидент произошел 6 мая, когда патрульный на переезде зафиксировал, что водитель Nissan нарушил правило проезда перекрестка.

Когда патрульный остановил водителя для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции.

Пытаясь сбежать, водитель устроил три ДТП. Повреждения получили легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ему инкриминируют ст. 348 УКУ - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет.

Напомним, вечером, 4 мая в Киеве произошло опасное ДТП - водитель такси на Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, в котором находились дети.