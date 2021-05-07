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07 мая 2021, 14:51 2153

Под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП

07 мая 2021, 14:51 2153
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Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет
Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет
Фото: Facebook
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В городе Вишневое под Киевом водитель Nissan совершил наезд на сотрудника полиции и устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия, пытаясь сбежать. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Инцидент произошел 6 мая, когда патрульный на переезде зафиксировал, что водитель Nissan нарушил правило проезда перекрестка.

Когда патрульный остановил водителя для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции.

Пытаясь сбежать, водитель устроил три ДТП. Повреждения получили легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ему инкриминируют ст. 348 УКУ - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет.

Напомним, вечером, 4 мая в Киеве произошло опасное ДТП - водитель такси на Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, в котором находились дети.

ДТП уголовное дело полиция правоохранители правила

 
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