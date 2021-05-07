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07 мая 2021, 14:26 375

Чиновник Ирпенского горсовета предстанет перед судом за получение 28 тысяч взятки

07 мая 2021, 14:26 375
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
Фото: Нацполиция
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На Киевщине перед судом предстанет один из руководителей подразделения градостроительства и архитектуры Ирпенского городского совета, который требовал и получил 28 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешительных документов на право размещения внешней рекламы на территории города.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители установили, что фигурант за 28 тысяч гривен обещал представителю коммерческой фирмы подготовить и выдать разрешения на право размещения наружных рекламных носителей на территории города Ирпень.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществлялось по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной должностным лицом, совмещенной с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили правоохранители.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали чиновника НААН на взятке более чем в 100 тысяч. А на Сумщине задержали на взятке заместителя директора одного из институтов НААН.

суд взятка Ирпень горсовет Нацполиция

 
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