Сговор Гитлера и Сталина: почти половина украинцев считает, что из-за них была развязана Вторая мировая война

Наименьшее количество сторонников такого тезиса - среди электората партии ОПЗЖ

Наименьшее количество сторонников такого тезиса - среди электората партии ОПЗЖ

Фото: из открытых источников

Согласно результатам социологического опроса, 48% украинцев считают, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и из-за заключения пакта "Молотова-Риббентропа".

Как передает RegioNews, соответствующий соцопрос осуществил Фонд "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии.

Кроме того, с данным тезисом не согласны 29% респондентов, а еще 23% опрошенных не определились с ответом. Отмечается, что больше всего с этим утверждением соглашается представителей младшей возрастной категории (18-29 лет) - 50% опрошенных, а не соглашается лишь 22%. Эта же позиция преобладает среди электората всех партий, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

Также, 46% граждан Украины согласны с тем, что Советский Союз не смог бы победить в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников по антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим утверждением 35% респондентов, а еще 19% не определились с ответом.

Кроме того, 25% украинцев считают, что День победы – это прежде всего празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне. В то же время 25% опрошенных не разделяют ни одной из приведенных формулировок. Исследователи отмечают, что советская интерпретация до сих пор распространена в центральном, южном и восточном регионах. Также почти половина жителей юга и востока (41% и 46% соответственно) не выбрали ни одного из этих вариантов.

Также 41% украинцев считают, что в стране должны отмечать обе даты - и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Еще 31% считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею кого, что нужно отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов безразлично. Празднование лишь 8 мая больше поддерживают в Западном регионе (22%). На Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать надо только 9 мая (42% и 48% соответственно).

Идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме группы старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ. Идея празднования обеих дат также является более популярной среди сторонников вступления Украины в ЕС, зато среди противников европейской интеграции - большинство считает уместным отмечать только 9 мая.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, с 9 мая синоптики прогнозируют потепление и сильные магнитные бури. В воскресенье - в День Матери и День победы над нацизмом во Второй мировой войне дожди прекратятся везде, кроме Крыма и частично восточных областей.