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05 мая 2021, 12:44 9

Под Мариуполем боевики обстреляли машину СЦКК

05 мая 2021, 12:44 9
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Это первый подобный факт с начала режима "тишины", установленного в июле 2020 года
Это первый подобный факт с начала режима "тишины", установленного в июле 2020 года
Фото: Facebook
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На Донбассе российские наемники обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдателей от украинской стороны СЦКК. По факту нарушения наблюдатели собрали соответствующую доказательную базу и направили ноту в адрес СММ ОБСЕ.

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

На фоне увеличения интенсивности обстрелов на Мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу Украинской стороны СЦКК, российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушение - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы", - говорится в сообщении.

После обстрела в кузове автомобиля наблюдательной группы обнаружены два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм.

В ходе верификации происшествия установлено, что автофургон получил повреждения во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении населенного пункта Водяного.

Отмечается, что это первый подобный факт со времени действия мер по всеобъемлющего режима прекращения огня. Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области оккупационные войска обстреляли COVID-больницу. Пострадавших нет.

Донбасс обстрелы оккупанты авто наблюдатель

 
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