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Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима "тишины"
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06 мая 2021, 08:11 37

Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима "тишины"

06 мая 2021, 08:11 37
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Вследствие вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. Из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное.

Неподалеку от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования РФ совершили обстрел из стрелкового оружия.

Возле Прицепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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