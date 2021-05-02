Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду

Также ВСУ признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Также ВСУ признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Фото из открытых источников

Верховный суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ОПОРУ.

Отмечается, что такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не была обеспечена проверка всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

"Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко на решение ВС от 28 апреля", - сообщили в сети.

Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал протокол и действия ЦИК по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола. 28 апреля ВС Шевченко отказал полностью.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.