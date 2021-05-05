Михаил Добкин: Моя главная победа впереди

Для политика поддержка харьковчан – главный мотив идти до конца

Для политика поддержка харьковчан – главный мотив идти до конца

Моя самая главная победа впереди, и я к ней пойду, независимо от того, что может быть в конце.

Об этом заявил городской голова Харькова Михаил Добкин (2006-2010) в ток-шоу "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, в Харькове еще официально не началась предвыборная кампания, при этом горячая фаза уже началась.

Поэтому, по мнению политика, многие не верят, что он сможет продержаться до конца избирательной кампании, учитывая какие грязные и бандитские методы используют его оппоненты.

Очень много разговоров, что мне не дадут, меня снимут. Уголовные дела или физическое воздействие на меня будет. Большую часть времени мне приходится людям говорить – и бизнесменам, и местной элите, что я пойду до конца", – отметил Михаил Добкин.

При этом, как подчеркнул политик, что его самая главная победа впереди.

Мне казалось, что главная моя победа, когда я первый раз избирался в Верховную Раду. Но когда я победил, то понял, что это не главная победа. Также было в 2006 году, когда я победил действующего мэра Харькова на выборах городского головы. Но и это не была главная победа. Моя главная победа впереди, и я к ней пойду, независимо от того, что может быть в конце", – подчеркнул Михаил Добкин.

Также он уверил, что ни в коем случае не откажется от участия в этой избирательной кампании, потому что это будет означать отказаться от самого себя.

"Если я, по каким-то причинам, решу от этого отказаться, то я откажусь от себя, от всей своей жизни, пройденной до этого. Я просто все перечеркну. Потому мне легче перетерпеть все, что будет происходить. Пусть меня даже палками бьют, я ползти буду, зубами цепляться за траву и ползти, и дойду до конечной цели", – сказал Михаил Добкин, добавив, что для этого у него есть моральное право, опыт и знания, но самое главное – поддержка харьковчан.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который уже фактически начал вести избирательную кампанию. Главным конкурентом Терехова является городской голова Харькова в 2006-2010 гг. Михаил Добкин. Согласно социологическому опросу, проведенному 28 марта в Харькове, Михаил Добкин опережает Игоря Терехова в первом и втором туре выборов мэра.

Мы писали, что Харьковчане хотят стабильности, но нынешняя власть не дает им этого. Михаил Добкин считает, что жители города не видят в тех людях, которые временно исполняют обязанности городской власти, уверенности и защищенности.