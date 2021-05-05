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05 мая 2021, 13:35 147

Харьковская "Евросолидарность" инициирует собрание для согласования единого кандидата на выборы 31 октября

05 мая 2021, 13:35 147
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Единого кандидата выдвинут от всех демократических сил
Единого кандидата выдвинут от всех демократических сил
Фото: Facebook
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Партия «Евросолидарность» в Харькове будет поддерживать выдвижение единого кандидата от демократических сил на внеочередных выборах городского главы 31 октября и готова к диалогу по кандидатуре.

Об этом у себя в Facebook написал депутат Харьковского областного совета от "ЕС" Александр Скорик, передает RegioNews.

Он отметил, что, учитывая опыт предыдущей кампании, а также внутри - и внешнеполитические обстоятельства в стране, чрезвычайно важно сохранять единство всех патриотических сил Харькова.

Наша партия поддерживает выдвижение единого кандидата от демократических сил и готова к диалогу по кандидатуре, которая этой осенью будет представлять всех нас во время борьбы за должность городского главы Харькова", – написал Скорик.

Он также сообщил, что для этого уже 15 мая, когда в Украине будет отмечаться День Европы, предлагается провести заседание первой рабочей группы.

Модерировать мероприятием хотели бы пригласить Бориса Редина – одного из основателей и координаторов харьковского "Евромайдана", человека с беспрекословным авторитетом среди патриотического сообщества города", – сообщил политик и призвал все общественные объединения, украинские движения и демократические партии поддержать инициативу в целях сохранения единства в нашем городе и защиты общих ценностей и интересов.

Раньше RegioNews сообщал, что депутат Харьковского горсовета шестого созыва Дмитрий Маринин заявил об участии в выборах городского главы Харькова. Он считает, в Харькове есть электорат, который готов поддержать на внеочередных выборах 31 октября.

Также напомним, что согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.

выборы партия заседание Харьков Кандидат

 
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