ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 5 мая отказала кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
По словам члена ЦИК Виктории Глущенко, сейчас отменен протокол о результатах выборов в округе №87, поэтому в комиссии нет оснований для регистрации Вирастюка нардепом.
ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК", - сказала Глущенко.
За соответствующее решение проголосовали 12 членов ЦИК. В комиссии также сообщили, что сейчас ищут варианты решения этой ситуации, однако на данный момент юридического пути нет.
Центризбирком обрабатывает этот вопрос, чтобы установить результаты выборов народного депутата в 87 округе.
Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии каким кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.
Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.
Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.
2 мая сообщалось, что Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.