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05 мая 2021, 17:13 158

ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом

05 мая 2021, 17:13 158
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В комиссии заявили, что на данный момент нет юридического пути решения ситуации с установлением результатов выборов в округе №87
В комиссии заявили, что на данный момент нет юридического пути решения ситуации с установлением результатов выборов в округе №87
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 5 мая отказала кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам члена ЦИК Виктории Глущенко, сейчас отменен протокол о результатах выборов в округе №87, поэтому в комиссии нет оснований для регистрации Вирастюка нардепом.

ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК", - сказала Глущенко.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов ЦИК. В комиссии также сообщили, что сейчас ищут варианты решения этой ситуации, однако на данный момент юридического пути нет.

Центризбирком обрабатывает этот вопрос, чтобы установить результаты выборов народного депутата в 87 округе.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии каким кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

2 мая сообщалось, что Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.

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