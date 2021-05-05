ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом

В комиссии заявили, что на данный момент нет юридического пути решения ситуации с установлением результатов выборов в округе №87

В комиссии заявили, что на данный момент нет юридического пути решения ситуации с установлением результатов выборов в округе №87

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 5 мая отказала кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.

.