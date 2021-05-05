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05 мая 2021, 17:35 55

Печерский суд перенес рассмотрение дела Чорновол

05 мая 2021, 17:35 55
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В суде сообщили, что заболела судья
В суде сообщили, что заболела судья
Фото Укринформ
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Печерский райсуд Киева отложил рассмотрение дела в отношении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол на 7 июня.

Об этом сообщила сама Чорновол в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

У меня сегодня должно было быть первое заседание по моему "майдановскому" делу, но оно было перенесено на 7 июня на 10.30, и было перенесено очень странным способом, - сказала экс-нардеп.

По словам Чорновол, ей и ее защите сообщили, что судья заболела.

И заболела давно — еще 12 апреля, а сегодня уже 5 мая, нас вызвали на суд, и никто не сообщал, что судья больна, и тут мы вдруг об этом узнаем. Что это? Трудно тут как-то комментировать - отметила она.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года дело Татьяны Чорновол передали в суд, ее подозревают в умышленном убийстве. ГБР завершило досудебное расследование дела о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

За день до этого, 15 декабря Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана. Активистка называет это расправой и запугиванием других участников Революции.

Татьяна Чорновол суд судья Печерский суд Майдан

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