Печерский суд перенес рассмотрение дела Чорновол

В суде сообщили, что заболела судья

В суде сообщили, что заболела судья

Фото Укринформ

Об этом сообщила сама Чорновол в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

У меня сегодня должно было быть первое заседание по моему "майдановскому" делу, но оно было перенесено на 7 июня на 10.30, и было перенесено очень странным способом, - сказала экс-нардеп.

По словам Чорновол, ей и ее защите сообщили, что судья заболела.

И заболела давно — еще 12 апреля, а сегодня уже 5 мая, нас вызвали на суд, и никто не сообщал, что судья больна, и тут мы вдруг об этом узнаем. Что это? Трудно тут как-то комментировать - отметила она.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года дело Татьяны Чорновол передали в суд, ее подозревают в умышленном убийстве. ГБР завершило досудебное расследование дела о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

За день до этого, 15 декабря Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана. Активистка называет это расправой и запугиванием других участников Революции.