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18 апреля 2021, 13:56 3

Ляшко рассказал, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19

18 апреля 2021, 13:56 3
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Для этого нужно, чтобы в Украине был минимум 1 млн доз вакцин
Для этого нужно, чтобы в Украине был минимум 1 млн доз вакцин
Фото из открытых источников
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнут массово вакцинировать от коронавируса всех желающих.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал Украина-24.

Ляшко напомнил, что Минздрав хочет вакцинировать половину взрослого населения до конца 2021 года.

Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - сказал он.

Ляшко напомнил, что сначала будут вакцинировать категорию 60+, а когда все желающие получат прививки, начнется вакцинация категории 18+. В этой категории сначала буде прививаться тех, кто имеет хронические болезни, а потом остальных желающих.

Напомним, за сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 3 333 человека.

вакцинация вакцина прививка Украина Виктор Ляшко

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