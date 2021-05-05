Смертельный взрыв на кладбище: в полиции открыли уголовное производство
В поселке Верхнеторецкое Донецкой области муж с женой убирали могилы на кладбище, во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту взрыва на кладбище открыто уголовное производство.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В результате чрезвычайного происшествия погиб 69-летний местный житель. По выводам взрывотехников, мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина не пострадала.
Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают полные обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники ГУНП в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на кладбище подорвался и погиб мирный житель.