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05 мая 2021, 11:31 66

Смертельный взрыв на кладбище: в полиции открыли уголовное производство

05 мая 2021, 11:31 66
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По выводам взрывотехников, 69-летний мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве
По выводам взрывотехников, 69-летний мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве
Фото: Нацполиция
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В поселке Верхнеторецкое Донецкой области муж с женой убирали могилы на кладбище, во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту взрыва на кладбище открыто уголовное производство.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате чрезвычайного происшествия погиб 69-летний местный житель. По выводам взрывотехников, мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина не пострадала.

Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают полные обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники ГУНП в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на кладбище подорвался и погиб мирный житель.

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