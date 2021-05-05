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05 травня 2021, 14:56 934

Прикордонники знайшли парашути біля кордону з РФ на Луганщині

05 травня 2021, 14:56 934
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За цим фактом вже відкрили кримінальну справу
За цим фактом вже відкрили кримінальну справу
Фото: Facebook
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У Луганській області неподалік від державного кордону із Російською Федерацією українські прикордонники виявили сумки із чотирма парашутами.

Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає RegioNews.

Відомо, що під час патрулювання прикордонники помітили чотирьох осіб, троє із них рухалися неподалік від кордону на території Росії, ще одна особа перебувала на території України.

На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону. В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону”, - йдеться в повідомленні.

У сумках правоохоронці виявили чотири парашути, їх передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю”, в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії”, - розповіли в МВС.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила про диверсії в Україні на Великдень.

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