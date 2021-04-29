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29 апреля 2021, 16:38 1277

Подполковник Вооруженных Сил присвоил горючее для ООС на 1,8 млн - ГБР

29 апреля 2021, 16:38 1277
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Правоохранители разоблачили схему, по которой топливо незаконно сбывалось на АЗС Киевской области
Правоохранители разоблачили схему, по которой топливо незаконно сбывалось на АЗС Киевской области
Фото: dbr.gov.ua
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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении подполковнику Вооруженных сил Украины, который незаконно присвоил топливо, предназначенное для подразделений, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый занимает должность главного специалиста Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла командования сил логистики ВСУ.

Подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных Сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

Так, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где заместитель командира сбывал его на автозаправочные станции. Поэтому государству нанесено 1 766 180 гривен убытков", - говорится в сообщении.

Подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что в Печерский суд города Киева подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей. Другим участникам этой схемы было сообщено о подозрении раньше.

Напомним, на "Большом строительстве" есть коррупция: Уманский ответил заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко.

ООС воровство уголовное дело ВСУ коррупция топливо

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