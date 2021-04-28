На Донбассе зафиксировано восемь новых нарушений: боевики продолжают обстрел ВСУ

Боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет

Боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет

Фото: из открытых источников

С начала суток зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики продолжают применять запрещенное Минскими договоренностями оружие и осуществлять дистанционное минирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, осуществили дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов ПОМ-2.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а возле поселка Светлодарск применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, 27 апреля пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.