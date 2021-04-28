15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
18:48  28 апреля
Венедиктова и ее заместители получили прививки от Covid-19
18:04  28 апреля
На Донбассе зафиксировано восемь новых нарушений: боевики продолжают обстрел ВСУ
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 18:04 33

На Донбассе зафиксировано восемь новых нарушений: боевики продолжают обстрел ВСУ

28 апреля 2021, 18:04 33
Читайте також українською мовою
Боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет
Боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала суток зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики продолжают применять запрещенное Минскими договоренностями оружие и осуществлять дистанционное минирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, осуществили дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов ПОМ-2.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а возле поселка Светлодарск применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, 27 апреля пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс война обстрел военная техника боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua