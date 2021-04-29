Донецкая область скоро может попасть в "красную" зону карантина

Ранее в области планировали разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом

Ранее в области планировали разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом

Фото из открытых источников

Донецкая область сейчас максимально близка к переходу в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в четверг, передает RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

"По показателям Донецкая область сейчас находится в зоне, максимально приближенной к "красной"", — сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что по цвету область остается в "оранжевой" зоне, но "если решение будет принято государственной комиссией по ТЭБ и ЧС, мы готовы к переходу к более строгих ограничений".

Всего в Донецкой области с начала пандемии было подтверждено 79 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 572 человека выздоровели, 1 721 пациент умер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области планируют разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом.