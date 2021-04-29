Встреча в Ватикане: Арахамия объяснил, почему Зеленский хочет там встретиться с Путиным

Это святое место, которое настроено на достижение мирных договоренностей, пояснил глава фракции "слуг"

Это святое место, которое настроено на достижение мирных договоренностей, пояснил глава фракции "слуг"

Фото: из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему Владимир Зеленский захотел встретиться с президентом РФ в Ватикане.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Арахамия уверен, что лучше Ватикана и Швейцарии сложно что-то найти, поскольку они все мировые войны прошли в статусе нейтралитета.

Это такие страны, которые ментально настраивают на достижение цели", - отметил он.

Также он прокомментировал необходимость личной встречи президентов Украины и РФ: "Если Путин decision maker, человек, который принимает решения по этим вопросам, необходимо с ним говорить. В любых переговорах надо выходить на такого человека, поскольку они всегда пытаются спрятать этот факт через "прокси", так званые ЛДНР, которые являются фактически террористическими организациями и нет смысла с ними разговаривать".

Также он считает, что встречу должны организовать уже в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.